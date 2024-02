Un nuovo studio a cura di Cyolo e del Ponemon Institute identifica lacune significative nell'assicurare l'accesso agli ambienti connessi OT

Il sondaggio globale di Cyolo esamina le modalità di gestione di accesso e rischio delle organizzazioni industriali a fronte di sfide senza precedenti

MOUNTAIN VIEW, Calif.: Oggi, Cyolo, la società di accesso per le aziende digitali, in collaborazione con il Ponemon Institute, ha pubblicato uno studio globale che esplora il modo in cui le organizzazioni che operano infrastrutture fondamentali, sistemi di controllo industriali (ICS) e altri sistemi di tecnologia operativa (OT) gestiscono l'accesso e il rischio in un'era di connettività in continuo aumento.

“Il nostro mondo è diventato sempre più interconnesso, e i risultati di questo rapporto sottolineano l'esigenza vitale per le organizzazioni di riesaminare e potenziare le proprie strategie per assicurare l'accesso sicuro ad ambienti OT”, ha dichiarato Larry Ponemon, Presidente e Fondatore del Ponemon Institute.

Fonte: Business Wire

