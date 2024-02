Parse Biosciences lancia la versione 3 del trascrittoma completo Evercode migliorando l’usabilità e le prestazioni

La trasformativa soluzione, che non richiede strumenti, per il sequenziamento dell’RNA di singole cellule, è stata aggiornata per offrire migliore sensibilità e un flusso di lavoro più veloce

SEATTLE: Parse Biosciences , una delle principali società nello sviluppo di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato un significativo aggiornamento al suo prodotto di punta, il trascrittoma completo Evercode™. I kit versione 3, che saranno disponibili a partire dalla metà di marzo, offrono ai ricercatori un flusso di lavoro semplificato, maggiore flessibilità e produttività della fissazione e reagenti ottimizzati ai fini di una migliore sensibilità nella rilevazione dei geni.

Grazie alla nuova versione i clienti si avvantaggeranno di flussi di lavoro più semplici e e flessibili, che li aiuteranno a procedere dai campioni ai risultati più rapidamente.

Fonte: Business Wire

