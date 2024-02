Slovak Telekom sceglie il il Converged Packet Core di Mavenir nella collaborazione per la fornitura di core

BARCELLONA, Spagna: Mavenir, il fornitore di software per reti che costruisce il futuro delle reti, oggi annuncia che Slovak Telekom ha scelto la soluzione Converged Packet Core interamente containerizzata di Mavenir per realizzare la sua rete – rendendo Mavenir ora il suo partner tecnologico core di rete completa.

Mavenir sta già fornendo servizi vocali e di messaggistica per l'operatore slovacco e ora offrirà servizi di dati nell'intero dominio packet core per “tutti i G”, con la distribuzione nella piattaforma cloud privata di Slovak Telekom Container-as-a-Service (CaaS). Il nuovo accordo vedrà anche Mavenir integrare le capacità di prossima generazione per lo standalone 5G cloud-native (SA).

Fonte: Business Wire

