Yokogawa offre un sistema di monitoraggio ed esercizio remoto per il più grande parco eolico del Giappone

- Ottimizzati tutto il sistema di turbine eoliche offshore e gli impianti onshore –

TOKYO: Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) ha annunciato che la sua controllata Yokogawa Solution Service Corporation ha concluso la progettazione, fornitura e messa in servizio di un sistema di funzionamento e monitoraggio in remoto basato su OpreX™ Collaborative Information Server per le turbine eoliche offshore e gli impianti onshore presso il nuovo parco eolico offshore portuale della baia di Ishikari. La società ha anche stipulato un contratto per fornire servizi di manutenzione presso il parco eolico, gestito da JERA Co., Inc. e Green Power Investment Corporation, e di proprietà della società di scopo Green Power Ishikari GK.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita