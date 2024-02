Opengear lancia un programma potenziato di certificazione tecnica

La nuova iniziativa offre ai professionisti tecnici le conoscenze e le competenze necessarie per navigare e gestire efficacemente complesse infrastrutture di rete

EDISON, N.J.: Opengear, una società Digi International (NASDAQ, DGII,www.digi.com) e fornitrice di soluzioni di gestione sicure e Smart Out of Band, oggi ha annunciato il lancio del suo Programma di certificazione tecnica potenziato, mirato a fornire ai professionisti IT e agli ingegneri di rete nella rete Opengear di canali e alle organizzazioni addette alla distribuzione gli strumenti adatti per affrontare le sfide della rete il First Day, Worst Day, and Every Day (il primo giorno, il giorno peggiore e ogni giorno).

Sviluppato dagli ingegneri di canale di Opengear, il Programma di certificazione tecnica è una solida iniziativa di e-learning ideata specificamente per dare ad architetti di soluzioni e a ingegneri commerciali gli strumenti necessari per gestire le sfide più impegnative della rete.

Fonte: Business Wire

