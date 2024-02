Quectel annuncia un modulo RG255G su base MediaTek per promuovere i preparativi RedCap 5G

VANCOUVER, British Columbia: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, oggi presenta Quectel RG255G, un modulo 5G RedCap basato su MediaTek. 5G Redcap, l'abbreviazione di reduced capability (capacità ridotta), è una variante del 5G definita nella Release 17 del 3GPP che combina la bassa latenza e l'affidabilità del 5G con caratteristiche come network slicing in una progettazione di chipset economicamente competitivo con un'architettura leggera. Per installazioni che trarrebbero vantaggio da questi attributi ma che non necessitano delle capacità complete del 5G, RedCap offre un'opzione elegante ed economica.

Il modulo, che è il primo modem 5G-RF system-on-chip (SoC) al mondo, offre la caratteristica 5G RedCap UltraSave di MediaTekcapabi, che risulta in una riduzione dei consumi energetici pari al 60% rispetto ai modem 4G per IoT esistenti, consumi energetici ridotti del 70% rispetto ai modem 5G extended mobile broadband (eMBB, larghezza di banda mobile elevata) e un ulteriore risparmio energetico pari al 10% con l'abilitazione delle caratteristiche di risparmio energetico Release 17.

Fonte: Business Wire

