Boomi celebra l’essere collocata a un livello superiore per la sua Capacità di esecuzione nel Gartner® Magic Quadrant™ per Integration Platform as a Service

La società internazionale nel settore del software as a service (SaaS) ottiene il riconoscimento di Leader nel settore iPaaS per la decima volta consecutiva

CHESTERBROOK, Pa.: Boomi TM, leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e la competenza intelligenti, oggi ha annunciato di essere stata posizionata da Gartner come un Leader e collocata al massimo livello per la sua Capacità di esecuzione nel Magic Quadrant per Integration Platform as a Service (iPaaS). Questa è la decima volta consecutiva che Boomi è stata nominata un Leader nel Gartner Magic Quadrant per iPaaS. Gartner ha valutato 17 imprese che offrono servizi iPaaS riguardo alla loro Capacità di esecuzione e Completezza di visione.

Fonte: Business Wire

