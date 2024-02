Tecnotree riporta per il quarto trimestre e l'intero esercizio 2023 un'elevata crescita del fatturato, superiore alle tendenze del mercato globale

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, una piattafoma digitale globale e leader nei servizi per IA, 5G e tecnologie cloud-native, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre e per l'intero esercizio 2023. L'azienda ha registrato profitti pari a 78,4 milioni di EUR, superando le tendenze del mercato globale, grazie a un'eccezionale domanda dei prodotti Tecnotree. Tecnotree ha ricevuto il più elevato numero di ordini in assoluto con 95,4 milioni di EUR e si è aggiudicata 12 nuovi logo, tra cui 3 operatori di 1º livello in Scandinavia e America Settentrionale, a testimonianza dell'aumento della domanda di offerte di cloud digitale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita