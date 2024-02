Gli attacchi correlati alle applicazioni web si sono intensificati nel quarto trimestre del 2023, secondo un nuovo report trimestrale sulle tendenze in merito preparato da Edgio

Nell’edizione inaugurale di un report trimestrale sugli attacchi, l’azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata identifica nuovi schemi di attacco e modi con cui le imprese possono proteggere al meglio le loro risorse digitali

PHOENIX: Edgio (NASDAQ: EGIO), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma all’avanguardia in termini di velocità, sicurezza e semplicità all’edge, ha determinato che nel quarto trimestre del 2023 gli attacchi correlati alle applicazioni web hanno continuato ad aumentare e ad evolversi, come illustrato nel suo nuovo Report trimestrale Edgio sulle tendenze relative agli attacchi, in cui l’azienda ha analizzato 5,2 miliardi di richieste correlate agli attacchi. Edgio ha determinato che la tipologia di attacco prevalente mitigato è stata quella di trasversalità del percorso.

Fonte: Business Wire

