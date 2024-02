Nuove funzionalità 'Swiss Made' per la selezione delle lenti nella chirurgia della cataratta

NEUCHÂTEL, Svizzera: L'azienda Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA) ha annunciato il lancio di nuove funzionalità del suo Calcolatore torico che migliorano l'esperienza globale di calcolo: per la prima volta in assoluto gli oftalmologi hanno a disposizione un configuratore basato sul web che aiuta a definire la posizione ottimale dell'incisione, in base ai parametri ottici del paziente, per ridurre al minimo l'astigmatismo residuo post-operatorio. E questo per qualsiasi tipo di lente.

Il Calcolatore torico di SAV-IOL semplifica la scelta delle lenti toriche intraoculari che aiutano a correggere l'astigmatismo, una diffusa patologia oculare che causa offuscamento della visione, disagio e potenziali mal di testa.

Oltre all'esclusivo strumento di ottimizzazione della posizione dell'incisione, che indica l'angolo di incisione in grado di ridurre al minimo l'astigmatismo residuo, in base a biometria, cheratometria, potenza del cilindro e ampiezza dell'astigmatismo indotto chirurgicamente (SIA), è ora possibile includere il PCA nel calcolo che aumenta la predicibilità post-operatoria.

Fonte: Business Wire

