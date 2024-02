Roaming senza preoccupazioni, ora in ogni app: l’innovatrice società 1GLOBAL che ha creato la tecnologia della eSIM mette in grado un gruppo di tecnofinanza di avere il proprio servizio di roaming

Un crescente interesse nell’integrazione dell’esclusiva API di 1GLOBAL per comunicazioni mobili da parte di società finanziarie e agenzie viaggi

Tra poco saranno offerti a milioni di clienti europei pacchetti di dati internazionali senza costi di roaming

Il gruppo di tecnofinanza diventa la prima impresa in questo settore a integrare la tecnologia 1GLOBAL in un’app per servizi bancari

LONDRA: La gamma di settori che stanno adottando gli innovativi servizi 1GLOBAL continua a espandersi – più di 30 milioni di clienti europei tra poco eviteranno addebiti da roaming in oltre 160 Paesi.

Integrando l’API di 1GLOBAL, Revolut, azienda globale nel settore della tecnofinanza ora offre ai clienti accesso semplice, veloce alla rete mobile internazionale a basso costo 1GLOBAL. Una volta attivata dall’utente, viene generata una eSIM (embedded SIM) per il dispositivo mobile.

“Senza bisogno di lasciare l’app Revolut, gli utenti possono installare una eSIM nell’arco di un minuto”, spiega Hakan Koç, Fondatore e Ceo di 1GLOBAL.“Ecco perché i player in una varietà di settori – viaggi, assicurazioni, tecnofinanza, linee aeree, logistica VIP e altri ancora – si stanno tutti rivolgendo a noi per espandere la gamma di servizi che offrono integrando la nostra connettività”.

Anziché dover procurarsi una SIM fisica per accedere alla rete locale quando arrivano a destinazione, i clienti che usano app che integrano la tecnologia 1GLOBAL dovranno semplicemente installare una eSIM sul loro dispositivo, ottenendo così controllo completo sulla loro connessione, compresa la visualizzazione dell’utilizzo dei dati. Inoltre possono usare l’app per acquistare un piano dati anche quando hanno già esaurito il pacchetto disponibile.

“Noi di Revolut sappiamo quanto sia importante per i nostri clienti rimanere collegati ai servizi che offriamo, ovunque si trovino, senza doversi preoccupare della quantità di dati disponibili nel pacchetto scelto. Le comode eSIM Revolut, sviluppate in collaborazione con 1Global, sono il frutto di una tecnologia avanzata e offrono grande valore su misura per un’utenza globale”, commenta David Tirado, Vicepresidente business globale presso Revolut.

Qualsiasi azienda può integrare la tecnologia 1GLOBAL nell’offerta ai propri clienti attraverso una suite di API. Ne consegue che i clienti usano l’app per un periodo di tempo più lungo, viene creato un canale di nuovi ricavi, viene prodotto valore per i clienti e la fedeltà al brand si rafforza.

Nel caso di Revolut, la tecnologia 1GLOBAL è stata integrata nella sua app e nell’ambito del suo brand. In alternativa, le aziende possono offrire la connettività 1GLOBAL semplicemente come una terza parte o come affiliata tramite instradamenti (come un codice QR) che permettono all’utente di scaricare l’eSIM e il software 1GLOBAL.

“Siamo innovatori nella tecnologia delle telecomunicazioni e pertanto abbiamo creato la nostra rete di telecomunicazioni mondiale e possiamo generare eSIM e un codice di abbonamento al servizio mobile internazionale (IMSI, International Mobile Subscriber Identity) ”, spiega Koç. “Questo ci distingue da vendor che non hanno una propria infrastruttura di rete ma si limitano a rivendere pacchetti di dati”.

La piattaforma 1GLOBAL consente agli operatori di app di offrire agli utenti una connessione globale supportata da nove operatori di rete virtuale mobile (MVNO, Mobile Virtual Network Operator), cinque partner di roaming sponsorizzato internazionali e oltre 150 interconnessioni. Questa tipologia di connettività a ‘iperscala’, con 2000 percorsi verso 350 società di telefonia mobile che vanno dal 2G al 5G alla LPWAN, sarebbe impossibile senza l’utilizzo dell’innovativa tecnologia 1GLOBAL.

Informazioni su 1GLOBAL

1GLOBAL fornisce connettività di rete mobile veloce e sicura in oltre 160 Paesi del mondo. La sua tecnologia eSIM si integra nell’attuale app Revolut e può essere installata in qualsiasi dispositivo mobile compatibile in meno di un minuto.

Fondata nel 2022, 1GLOBAL è la nuova start up di Hakan Koç, co-fondatore e già Co-Ceo di AUTO1 Group. 1GLOBAL ha rilevato un gruppo di attività di telecomunicazioni operative sin dal 2066, compresa una rete mobile globale con certificazione GSMA, riconosciuta a livello internazionale. Con sede a Londra e un centro R&S a Lisbona, è cresciuta sino a contare oltre 400 dipendenti in 12 Paesi e in nove di essi ha ottenuto lo stato MVNO completamente regolamentato.

www.1global.com

Informazioni su Revolut

Revolut è una società internazionale di tecnofinanza che aiuta le persone a ottenere di più dal loro denaro. È stata fondata nel 2015 nel Regno Unito, dove ha lanciato un piattaforma di cambio e trasferimento di denaro. Oggi, più di 35 milioni di clienti in tutto il mondo usano dozzine di innovativi prodotti Revolut per effettuare oltre 500 milioni di transazioni al mese.

Tramite i nostri account personali e commerciali diamo ai clienti controllo maggiore sulle loro attività finanziarie e colleghiamo le persone tra di loro senza problemi ovunque si trovino nel mondo.

www.revolut.com

