Secondo una ricerca di OpenX e ExchangeWire, almeno quattro campagne su dieci verranno realizzate su TV connessa nei prossimi due anni

Un nuovo studio rivela le tendenze in materia di TV connessa (CTV), targeting e sostenibilità per l'industria europea dei media digitali.

PASADENA, California: Mentre l'ecosistema della programmazione si prepara all'abbandono dei cookie di terze parti, la percentuale di campagne gestite tramite CTV in Europa è destinata ad aumentare notevolmente, mentre i marchi e le agenzie si orientano maggiormente verso acquisti di media selezionati.

Il mercato sta prendendo atto dell'importanza della sostenibilità e sta investendo molto in azioni pratiche per ridurre le emissioni di carbonio. Questo è quanto emerge dalla una nuova ricerca, CTV, Targeting, and Sustainability - Europe 2023-2024 , pubblicata da ExchangeWire, in collaborazione con OpenX.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita