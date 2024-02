Tecnotree conclude positivamente 14 trasformazioni simultanee digitali e attraverso l'IA per diversi gruppi, in Nord America, Medio Oriente, Africa e America Latina

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, leader globale di piattaforme e servizi digitali per l'IA, il 5G e le tecnologie cloud-native, ha annunciato il lancio simultaneo delle proprie soluzioni BSS digitali per i fornitori di servizi di telecomunicazione in tutto il Medio Oriente e l'Africa. Il traguardo comprende 14 go-live su scala globale per alcuni dei più grandi gruppi di telecomunicazioni, sanitari e immobiliari in Nord America, Medio Oriente, Africa e America Latina, con la trasformazione digitale BSS su larga scala per i clienti su cloud pubblico e privato attraverso la Tecnotree Digital Suite (Tecnotree Edge).

Lo stack digitale implementato nell'ambito dei diversi progetti di trasformazione include le potenti funzionalità della Digital Suite di Tecnotree: Debt Management System, BSS-Switch con Convergent Online Charging System (COCS), Service Provisioning System (SPS), New Bill Layout Designer (BLD), Customer Lifecycle Manager (CLM) e altro ancora.

Fonte: Business Wire

