Mavenir e Terrestar Solutions collaborano per velocizzare l'implementazione commerciale delle nuove reti radio 5G non terrestri

BARCELLONA, Spagna: Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud native che plasma il futuro delle reti, conferma la sua pionieristica posizione dominante nell'Open RAN con soluzioni 5G New Radio (NR) Non-Terrestrial-Network (NTN). L'iniziativa più recente è l'integrazione della connettività satellitare per le reti terrestri Open RAN, ottenendo così una connettività fluida per gli utenti tramite le reti satellitari e terrestri. Il progetto viene perfezionato in collaborazione con Terrestar Solutions, operatore satellitare con sede in Canada.

Gli operatori satellitari sono attivamente alla ricerca di nuovi metodi per sfruttare le capacità delle reti NTN 5G nell'ambito della propria tipologia di rete, per estenderne copertura e capacità in aree in cui le tradizionali reti terrestri potrebbero risultare economicamente non fattibili o scarsamente funzionali.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita