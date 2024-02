Telefónica e Lynk dimostrano la funzionalità della tecnologia Sat2Phone per la prima volta in Argentina

- La verifica è stata eseguita in Patagonia, una delle regioni geografiche più remote al mondo.

- L’obiettivo è fornire una copertura geografica disponibile dappertutto, comprese le aree rurali più lontane.

- La tecnologia potrebbe essere utilizzata come sistema di riserva per assicurare la resilienza del servizio e fornire connettività ininterrotta alle reti IoT.

FALLS CHURCH, Virginia: Un nuovo grande passo avanti nella corsa verso la connettività globale. Lynk Global, Inc. (Lynk) , il principale fornitore al mondo di servizi satellitari diretti a telefoni mobili (Sat2Phone), oggi ha annunciato di avere verificato con successo per la prima volta in Argentina la sua tecnologia brevettata e comprovata Sat2Phone con Telefónica tramite le sue business unit Telefónica Argentina e Telefónica Global Solutions (TGS).

La dimostrazione segna una nuova pietra miliare nel cammino verso la copertura globale. L’Argentina è il secondo Paese in ordine di grandezza nel Sud America e l’ottavo Paese più grande al mondo per area terrestre, con una varietà di caratteristiche geografiche, compresa la cordigliera delle Ande a ovest. La tecnologia Lynk Sat2Phone potrebbe consentire a Telefónica di offrire ai propri abbonati copertura geografica migliore, comprese le aree rurali più lontane in cui è quasi impossibile realizzare un’infrastruttura per telecomunicazioni terrestre, come giungle o aree montagnose. Inoltre la tecnologia Sat2Phone potrebbe essere utilizzata come sistema di riserva per assicurare la resilienza del servizio e fornire connettività ininterrotta alle reti IoT.

Commenta Daniel Dooley, Direttore commerciale presso Lynk: “Siamo lieti di poter dimostrare la funzionalità di Sat2Phone con Telefónica nella Patagonia, una delle regioni geografiche più remote al mondo ma che ogni anno dà il benvenuto a migliaia di visitatori; tramite questa collaborazione possiamo aiutarli a rimanere connessi grazie alla costellazione satellitare di Lynk mentre usano il loro attuale abbonamento Movistar”.

Spiega Gustavo Arditti, Direttore business satellitare presso TGS: “Questa dimostrazione rafforza la mission di Telefónica Global Solutions – consentire alle persone di comunicare in tutto il mondo. Continuiamo a dare priorità alla connettività disponibile dappertutto per i nostri abbonati, dovunque si trovino. Data l’enorme estensione dell’Argentina, l’uso di Sat2Phone assicurerà che le persone rimangano connesse usando qualsiasi telefono non modificato, il che è una pietra angolare della nostra road map strategica”.

Informazioni su Lynk

Lynk è una società che sviluppa l’omonimo sistema brevettato, comprovato e usufruibile con licenza commerciale di comunicazioni satellitari dirette a telefoni mobili standard. Attualmente Lynk consente ad abbonati commerciali di inviare e ricevere sms attraverso l’etere impiegando normali dispositivi mobili non modificati. Il servizio Lynk è stato verificato e comprovato su tutti e sette i continenti, ha ricevuto approvazioni normative in almeno 30 Paesi e attualmente viene implementato commercialmente in base a oltre 35 contratti di servizio commerciale con operatori di reti mobili che coprono circa 50 Paesi. Attualmente Lynk fornisce servizi di trasmissione di sms bidirezionali e di diffusione di avvisi di emergenza attraverso reti cellulari, e intende lanciare servizi a banda larga di comunicazioni mobili e vocali. Collaborando con Lynk tramite un semplice accordo di roaming, un operatore di rete mobile apre la strada a nuovi ricavi in mercati non ancora sfruttati, dà agli abbonati tranquillità grazie a una connettività disponibile dappertutto e offre a miliardi di persone un possibile percorso verso la prosperità economica. Per maggiori informazioni visitare www.lynk.world.

Informazioni su Telefónica

Telefónica è una delle più grandi società di servizi di telecomunicazioni al mondo. Offre connettività fissa e mobile oltre a una vasta gamma di servizi digitali a clienti residenziali e commerciali. Con 383 milioni di clienti, opera in Europa e America Latina. Telefónica è interamente quotata in borsa e le sue azioni sono oggetto di contrattazioni alla borsa spagnola e a quelle di New York e Lima. www.telefonica.com

Fonte: Business Wire

