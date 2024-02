GIGABYTE stimola la visione di IA e 5G al MWC 2024, mettendo in primo piano nuovi supercomputer, IA edge e aggiornamenti IT sostenibili

TAIPEI: GIGABYTE Technology, un pioniere dell'IT che promuove il progresso delle industrie globali tramite sistemi informatici cloud e di IA, presenterà al MWC 2024 soluzioni innovative di enterprise computing, con server all'avanguardia, soluzioni di green computing e tecnologie di IA edge, all'insegna del tema "Future of COMPUTING". Questi progressi introducono nuove possibilità per strategie IT agili e sostenibili, consentendo alle industrie di sfruttare l'intelligenza in tempo reale su data center iperconnessi, cloud, edge e dispositivi, portando a un'efficienza ottimizzata, convenienza e vantaggi sulla concorrenza, il tutto alimentato dalle sinergie della tecnologia 5G e IA. https://www.gigabyte.com/Events/MWC

Fonte: Business Wire

