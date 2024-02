La soluzione SMART EXCHANGE di ActPro verrà esposta alla fiera europea sulla tecnologia "EuroCIS 2024"

DÜSSELDORF, Germania: L'azienda ActPro Co., Ltd. con sede a Tokyo esporrà la sua macchina cambiavalute automatica all'avanguardia "SMART EXCHANGE" all'esposizione internazionale "EuroCIS 2024" che si terrà a Düsseldorf, in Germania, a partire dal 27 febbraio.

Panoramica della macchina cambiavalute automatica "SMART EXCHANGE"

Supporto in 10 lingue: giapponese, inglese, cinese, spagnolo, francese, ecc.

Supporto di 12 valute

Sistema di controllo remoto

Accettatore di mazzette di banconote

Misure antiriciclaggio

Standard di sicurezza avanzati

Tutte le cassette di caricamento e raccolta (per banconote, monete e cassetta per la valuta rifiutata)

Oltre alle operazioni di cambio di contante contro contante, sono incluse funzioni di possibile integrazione di moneta elettronica e criptovalute, utilizzo di lettori di codici QR, lettori NFC contactless, lettori di ID, lettori OCR, lettore IC di passaporti, ecc.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita