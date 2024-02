Quectel presenta quattro nuovi moduli Wi-Fi e Bluetooth ad alte prestazioni per offrire più opzioni agli sviluppatori e accelerare la trasformazione digitale

BARCELLONA, Spagna: MWC - Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, è lieta di annunciare il lancio di due nuovi moduli Wi-Fi e Bluetooth, FCU741R e FCS950R, e di due moduli Bluetooth, HCM010S e HCM111Z. Il perfezionamento del portfolio di moduli Quectel è inteso a fornire a progettisti e sviluppatori un'estesa gamma di opzioni, in grado di soddisfare le molteplici esigenze in termini di dimensioni, costi ed efficienza energetica. Quectel continua pertanto a dimostrare il proprio impegno nel rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore IoT, offendo soluzioni innovative per una varietà di casi d'uso.

Fonte: Business Wire

