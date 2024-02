Quectel presenta i nuovi moduli Wi-Fi 7 a latenza ultra bassa per gli OEM di PC

BARCELLONA, Spagna: MWC - Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, ha presentato una nuova gamma di moduli Wi-Fi 7 che sono ideali per gli OEM di PC che intendono supportare il Wi-Fi 7 nelle opzioni tecnologiche di connettività dei propri dispositivi. La gamma ampliata dei moduli Quectel Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 comprende Quectel NCM825, NCM825A, NCM835, NCM865 e NCM865A. Tutti i nuovi moduli offrono supporto per le piattaforme Intel e AMD x86 oltre alla piattaforma Snapdragon ® X Elite per straordinarie esperienze di Windows PC.

I moduli della serie Quectel NCM825, NCM835 e NCM865 utilizzano un sistema Qualcomm ® FastConnect™ 7800 Mobile Connectivity di Qualcomm Technologies e supportano l'attività simultanea sulle bande di frequenza 2.4GHz più 5GHz e 2.4GHz più 6 GHz grazie al 2 x 2 MIMO con capacità di banda doppia simultanea (DBS).

Fonte: Business Wire

