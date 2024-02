Arrcus potenzia la soluzione ACE-AI con nuove piattaforme e funzionalità per offrire un tessuto di connettività senza perdite per i carichi di lavoro distribuiti IA di nuova generazione

Creare una connettività senza interruzioni per le applicazioni di intelligenza artificiale distribuite dall'edge ai data center privati agli ambienti multi-cloud

BARCELLONA, Spagna: Arrcus, l'azienda di software per reti hyperscale e leader nell'ambito delle infrastrutture di routing e switching core, edge e multi-cloud, ha annunciato il miglioramento della sua piattaforma ACE-AI per rispondere alla crescente domanda di tessuto di rete unificato per carichi di lavoro IA distribuiti.

Con la distribuzione sempre maggiore dei carichi di lavoro IA, generata da considerazioni di natura econoimca e da requisiti applicativi, Arrcus ACE-AI si presenta come piattaforma progettata per collegarli in rete senza interruzioni in varie località e fornire applicazioni ai margini, con connettività ad alta velocità e senza perdite.

Fonte: Business Wire

