YANGWANG ha lanciato la U9, offerta al prezzo di 1,68 milioni di RMB

YANGWANG, il brand di fascia alta di BYD, presenta il suo primo modello di supercar completamente elettrica U9, offerta al prezzo di 1,68 milioni di RMB, e inizierà le consegne questa estate.

La YANGWANG U9 raggiunge una velocità massima di 309,19 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,36 secondi.

La YANGWANG U9 è basata su due tecnologie fondamentali, la piattaforma e4 e il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus-X, rivoluzionando il segmento delle supercar completamente elettriche.

SHANGHAI: BYD, produttore di veicoli a nuova energia e batterie di potenza leader mondiale nel suo settore, è orgogliosa di presentare il suo primo modello di supercar elettrica pura U9 realizzata dal suo brand di fascia alta YANGWANG, offerta al prezzo di 1,68 milioni di RMB, e annuncia che le consegne inizieranno questa estate.

Adottando il linguaggio del design “Time Gate” (“La porta sul futuro”), la YANGWANG U9 incarna un’estetica distintiva, caratterizzata da proporzioni, tensioni e potenza uniche, che ne rispecchia l’identità di supercar completamente elettrica.

Tecnologie affidabili plasmano la U9, divertente da guidare, adatta alla guida su strada, predisposta per la pista

La YANGWANG U9 è basata su due tecnologie fondamentali, la piattaforma e4 e il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus-X, rivoluzionando il segmento delle supercar completamente elettriche e integrando prestazioni da pista, adattabilità alla guida su strada e funzioni che la rendono piacevolissima da guidare.

La piattaforma e4 è un sistema di potenza che impiega quattro motori elettrici indipendenti, presentando un controllo dell’uscita di coppia indipendente sulle quattro ruote, preciso e agile, che offre al guidatore il massimo in termini di sicurezza, prestazioni ed esperienza d’uso. La YANGWANG U9 sviluppa una potenza straordinaria – 1,300 CV – e una coppia massima di 1680 N·m.

Il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus-X è un’altra innovazione proprietaria. Al suo primo inserimento consente alla YANGWANG U9 di raggiungere la corsa massima delle sospensioni regolabili pari a 75 mm, mentre la velocità di sollevamento di picco su asse singolo pari a 500 mm/s rende possibile una forza istantanea di sollevamento superiore a 1 tonnellata, facilitando un significativo aumento delle prestazioni della U9. Queste caratteristiche offrono un’esperienza di guida ineguagliata in diverse situazioni di guida – frenata, accelerazione, entrata in curva e impatto sulla strada – migliorando notevolmente l’agilità e il comfort dell’auto sia per il guidatore che per i passeggeri. Oltre a ciò, la YANGWANG U9 può danzare senza fatica al ritmo della musica – basta un clic.

Prestazioni senza precedenti ridefiniscono la supercar elettrica pura

In prove recenti la YANGWANG U9 ha raggiunto una velocità massima di 309,19 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,36 secondi, mentre l’accelerazione da 0 a 400 metri richiede appena 9,78 secondi. Inoltre, dopo prove rigorose su pista, è stato messo a punto il sistema di gestione termica della U9 per consentirle di resistere meglio alle alte temperature, conseguendo un aumento del 100% della capacità di raffreddamento massima. La batteria lamellare facilita le funzioni di scarica e raffreddamento, mentre la tecnologia di carica ultraveloce Dual Plug-in vanta una potenza di carica massima pari a 500 kW. Non solo: la YANGWANG U9 è dotata di 12 set di elementi aerodinamici attivi e passivi per ridurre il coefficiente di resistenza e aumentare l’efficienza della dissipazione termica.

La YANGWANG U9 vanta l’abitacolo in fibre di carbonio Super, una struttura realizzata con diversi materiali e impiegando la tecnologia CTB di nuova generazione che contribuisce a una rigidezza torsionale senza precedenti di 54425 N·m/grado, mentre il carico di compressione su singolo lato del tetto supera le 11 tonnellate, garantendo sicurezza completa durante la guida.

L’abitacolo intelligente crea un’esperienza di guida ineguagliata

La YANGWANG U9 è dotata della piattaforma intelligente DiLink150, che utilizza chip 5G da 4 nm personalizzati. Progettata specificamente per la guida su pista, vanta un sistema intelligente di assistenza alla guida che fornisce vasti servizi di guida su pista con dati dettagliati su quasi 30 piste da corsa in Cina.

L’abitacolo della YANGWANG U9 presenta due sedili regolabili a 14 vie per offrire al guidatore e al passeggero un’esperienza migliore. Vanta inoltre l’impianto audio di fascia lata Dynaudio Evidence Series che offre un’esperienza audio immersiva.

Con il fermo impegno di BYD all’innovazione e alla sostenibilità, YANGWANG ridefinisce l’essenza della supercar con le sue tecnologie avanzate e prestazioni superiori, offrendo sicurezza senza compromessi e un’esperienza di guida incomparabile.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenza commerciale nel settore automotive, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell’elettronica, con più di 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria e India. Dalla generazione e immagazzinamento di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni geografiche e più di 400 città. Quotata alle borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un’azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Per maggiori informazioni visitare www.bydglobal.com.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è una casa automobilistica controllata da BYD, la multinazionale high-tech che punta a un utilizzo ottimale delle innovazioni tecnologiche per una migliore qualità della vita. Nell’obiettivo di accelerare la transizione green del settore globale dei trasporti, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli sia completamente elettrici (“puri”) che ibridi ricaricabili. Ha acquisito il know-how sulle tecnologie di base dell’intera catena industriale dei veicoli a nuove energie – batterie, motori elettrici e centraline elettroniche. In questi ultimi anni ha fatto importanti progressi tecnologici, tra cui le batterie lamellari, la tecnologia super ibrida DM-i, la piattaforma elettrica 3.0, la tecnologia CTB, la piattaforma e4, il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus e il sistema super ibrido DMO. È la prima casa automobilistica al mondo ad aver abbandonato la produzione di veicoli a carburanti fossili per passare a quelli elettrici ed è al vertice delle vendite di autoveicoli a nuove energie in Cina da 11 anni consecutivi. Per maggiori informazioni visitare www.byd.com.

