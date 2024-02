Wipro e Nokia lanciano una soluzione wireless privata 5G comune per accelerare la trasformazione digitale aziendale

HELSINKI e BENGALURU, India: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un'azienda leader di consulenza e servizi tecnologici, ha annunciato oggi il lancio di una soluzione wireless privata assieme a Nokia (NYSE: NOK), per consentire alle imprese di adeguare la portata della loro trasformazione digitale.

Questa soluzione comune fornirà alle aziende una soluzione di rete wireless privata 5G più sicura e integrata nella loro infrastruttura operativa. La soluzione offre una maggiore affidabilità, mobilità, velocità di connessione, accesso in tempo reale alle informazioni aziendali e la capacità di elaborare elevati volumi di dati con bassa latenza. Grazie a una rete wireless dedicata, le aziende saranno in grado di creare un ambiente privato integrato che potranno controllare per gestire meglio le prestazioni e contenere i rischi per la sicurezza.

Fonte: Business Wire

