AWS lancerà una regione di infrastrutture in Messico

AWS Mexico (Central) Region consentirà ai clienti di svolgere volumi di lavoro in archiviare contenuti in Messico, mentre servono utenti finali con latenza ancora inferiore

La nuova Regione riflette l'impegno a lungo termine di AWS nel soddisfare l'elevata domanda di servizi cloud in America Latina

AWS prevede investimenti pari a oltre 5 miliardi di dollari USA (circa 85 miliardi di dollari messicani) in Messico

SEATTLE: Amazon Web Services (AWS), una società di Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), oggi ha annunciato i piani per lanciare una Regione di infrastruttura AWS in Messico entro i primi del 2025. La nuova AWS Mexico (Central) Region darà a sviluppatori, startup, imprenditori e aziende, nonché enti statali, accademici e organizzazioni no-profit una scelta più ampia per eseguire le proprie applicazioni e servire utenti finali da centri dati ubicati in Messico, assicurando l'archiviazione di contenuti in Messico per i clienti che lo desiderino.

Fonte: Business Wire

