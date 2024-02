Capcom annuncia il premio da un milione di dollari per Capcom Pro Tour 2024!

L'obiettivo è rendere più vivace la scena dei giochi di combattimento esport dopo il massimo montepremi raggiunto dalla società nella stagione precedente

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che offrirà 1 milione di dollari (circa 150 milioni di yen) come primo premio per Capcom Pro Tour 2024, la sua serie di competizioni di esport che si svolgono in tutto il mondo e presentano la serie storica Street Fighter dell'azienda.

Dal 2014, Capcom ospita ogni anno il Capcom Pro Tour assieme alla gara di campionato mondiale Capcom Cup, presentando competizioni live in più di 40 Paesi, offrendo eventi online in ben 129 Paesi del mondo.

Fonte: Business Wire

