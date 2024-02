Bytedance si allea con Tecnotree Moments per la monetizzazione delle imprese di telecomunicazione di prossima generazione con l'AI e il 5G

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, una piattaforma digitale globale e leader nei servizi per le tecnologie di intelligenza artificiale (AI), 5G e cloud-native, è entusiasta di annunciare una collaborazione innovativa con BytePlus, la divisione aziendale di Bytedance, per rivoluzionare la monetizzazione delle imprese all'ingrosso attraverso la gestione della campagna Tecnotree Moments per i CSP (fornitori di servizi di comunicazione). Questa collaborazione segna un notevole traguardo nella gestione dell'ecosistema digitale B2B2X, rappresentando un passo avanti decisivo verso le strategie migliorate di monetizzazione AI e API per i CSP di tutto il mondo.

Tecnotree Moments, grazie alle sue competenze nella monetizzazione dell'ecosistema di partner delle telecomunicazioni, si è alleata con Byteplus, nei media e nella distribuzione digitale, presentando soluzioni all'avanguardia che promuovono il valore e la crescita dei CSP.

Fonte: Business Wire

