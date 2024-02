Collins Aerospace premia L&T Technology Services come migliore fornitore dell'anno

LTTS è stato l'unica azienda ad essere insignita del premio per le sue soluzioni di ingegneria di alto livello

BENGALURU, India: L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), un'importante azienda globale di servizi di ingegneria digitale e ricerca e sviluppo, è stata premiata come Fornitore dell'anno 2023-24 da Collins Aerospace Global Engineering & Technology Center (GETC) in India. Il premio rappresenta un riconoscimento per la dimostrazione costante e le competenze in ingegneria e progettazione, sviluppo di prodotti, produzione intelligente e digitalizzazione, aree fondamentali per il successo di Collins Aerospace nel settore commerciale, regionale, aziendale, dell'aeronautica militare e dei programmi spaziali internazionali.

Fonte: Business Wire

