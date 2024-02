CoreView aiuta Marcegaglia a gestire la tecnologia post-M&A senza problemi

CoreView fa risparmiare all’ufficio IT Marcegaglia tre giorni aiutandolo nella migrazione dei nuovi utenti e nella gestione delle caselle della posta

WASHINGTON: CoreView, impresa che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di gestione di Microsoft 365, ha annunciato di avere stretto una partnership con Marcegaglia, il gruppo industriale italiano leader nell’intera catena di trasformazione dell’acciaio, volta a semplificare l’integrazione di oltre 500 utenti in seguito a un’importante operazione di fusione e acquisizione (M&A). Marcegaglia e CoreView hanno attuato con successo la migrazione degli utenti, risparmiando tre giorni e consentendo all’ufficio IT Marcegaglia di operare con maggiore efficienza, eliminando ritardi e problemi d’instradamento.

Caso di studio su Marcegaglia + CoreView: Marcegaglia ottimizza la migrazione degli utenti dopo un’operazione M&A con l’aiuto di CoreView

CoreView Playbooks e Workflows permettono di gestire i titolari e la governance senza che sorgano problemi

Marcegaglia è un gruppo industriale italiano fondato nel 1959 da Steno Marcegaglia e presente nel settore dell’acciaio negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo. Fusioni e acquisizioni rappresentano un notevole problema per grandi imprese perché queste devono gestire la continuità del business, processi e strumenti. Sebbene le M&A presentino opportunità strategiche, richiedono pure attenzione per evitare di interrompere le attività quotidiane, la produttività e la performance delle operazioni di gestione e amministrazione.

Tutto deve procedere senza problemi per ottimizzare la comunicazione e la collaborazione oltre a promuovere una cultura di lavoro produttiva e coesa.

Durante una recente acquisizione Marcegaglia ha dovuto far fronte al problema di integrare i dipendenti nella struttura tecnologica del gruppo. Era importante ridurre al minimo la confusione e mitigare la perdita di corrispondenza con i dipendenti e i contatti esterni. Erano necessarie sia un’integrazione senza problemi per assicurare la gestione efficace degli utenti sia una migrazione e unificazione attente degli account utenti affinché la transizione di tutti i dipendenti ai sistemi Marcegaglia fosse completata con perfetta regolarità.

Grazie a CoreView Marcegaglia è stata in grado di eseguire la migrazione e unificazione degli account utenti, e quindi la transizione di tutti i dipendenti ai sistemi informatici Marcegaglia, senza che sorgesse alcun problema. CoreView ha implementato i criteri di identificazione di account appena creati ma temporaneamente inutilizzati e li ha nascosti dal registro degli indirizzi interni mentre configurava un messaggio di assenza dall’ufficio che informava i colleghi che la casella della posta non era ancora attiva. CoreView ha inoltre aggiunto flussi di lavoro per rimuovere i messaggi alla riattivazione delle casella della posta.

“CoreView ci ha consentito di migliorare la gestione dei titolari Microsoft 365. In particolare, ci ha dato una panoramica più completa e ha reso più efficace la governance”, spiega Renzo Rossi, Cto Marcegaglia. “In tal modo è stato possibile identificare varie aree per l’ottimizzazione e l’automazione di numerose attività che altrimenti avrebbero richiesto molto tempo”.

CoreView è la piattaforma di gestione di Microsoft 365 prima nel suo settore, pensata per gli uffici IT che stanno trasformando le modalità di esecuzione del loro stack Microsoft 365. CoreView offre un approccio unificato alla gestione della configurazione, all’amministrazione delegata e alla governance con funzionalità che vanno ben oltre strumenti nativi o prodotti individuali. Aziende di tutte le dimensioni scelgono CoreView per controllare le operazioni, ottimizzare le attività, ridefinire le strategie di governance e rendere più autonomi i dipendenti. CoreView mette in grado le aziende di conseguire risultati migliori con Microsoft 365. Siamo orgogliosi di essere un Microsoft AI Cloud Partner e disponibili in Azure Marketplace. Ci impegniamo a collaborare esclusivamente con la rete globale dei rivenditori, integratori di soluzioni e service provider gestiti. CoreView | Perché Microsoft 365 è al centro del tuo business. Per maggiori informazioni visitare www.coreview.com.

