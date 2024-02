Peter Cuneo nominato Presidente del CdA di OCSiAl

LUSSEMBURGO: OCSiAl, il leader globale nella sintesi industriale dei nanotubi di grafene, annuncia la nomina di Peter Cuneo a Presidente del consiglio di amministrazione.

In qualità di Presidente e CEO di Marvel Entertainment, Cuneo ha orchestrato la leggendaria svolta di una società di franchising di supereroi in difficoltà e appena uscita dal fallimento in una potenza del settore dell'intrattenimento, con il prezzo delle azioni salito da un minimo di 0,96 dollari a 54 dollari per azione pagati da Disney nel 2009. La prestigiosa carriera di Cuneo comprende inoltre gli incarichi di Presidente e CEO di Remington Products, Presidente della divisione Security Hardware Group di Black & Decker, e Presidente del gruppo farmaceutico Bristol Myers Squibb in Canada.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita