Lattice estende lo stack di soluzioni ORAN con funzionalità per piccole celle 5G integrate che rendono possibile l’infrastruttura wireless di nuova generazione

– Aggiunge un efficiente bridge d’interfaccia da PCIe ® a JESD per consentire l’accelerazione a bassa potenza per applicazioni di percorsi dati 5G –

HILLSBORO, Oregon: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a bassa potenza, oggi ha annunciato gli aggiornamenti più recenti apportati allo stack di soluzioni Lattice ORAN™, che rendono possibili piccole celle 5G a basso consumo di potenza e funzionalità di bridging flessibili. Con i nuovi aggiornamenti Lattice ha lanciato un nuovo progetto di riferimento per percorsi dati 5G pensato per applicazioni radio integrate all’aperto e volto ad aiutare i clienti a portare avanti la loro infrastruttura wireless di nuova generazione per fabbriche intelligenti, città intelligenti, auto intelligenti e altro ancora.

“Il settore in crescita delle piccole cellule 5G sta creando la necessità di soluzioni programmabili a bassa potenza e ridotta latenza”, spiega Matt Dobrodziej, Vicepresidente corporate segmento sviluppo marketing e business presso Lattice Semiconductor. “Il più recente stack di soluzioni Lattice ORAN incorpora nuove caratteristiche e funzionalità importanti che aiuteranno i clienti nel settore telecomunicazioni a creare e quindi implementare rapidamente soluzioni per piccole celle 5G sicure, efficienti in termini di consumo di potenza e ottimizzate per quanto riguarda le prestazioni, che possono adattarsi facilmente mentre gli standard continuano a evolvere”.

Lo stack di soluzioni Lattice ORAN è stato progettato per accelerare l’implementazione di sistemi e applicazioni ORAN (Open Radio Access Network) sicuri e adattabili. La sua versione più recente, 1.2, aggiunge le seguenti caratteristiche e funzionalità:

bridging d’interfaccia da PCIe ® Gen3 x4 a JESD204B x4

4T4R che supporta una larghezza di banda istantanea (IBW, Instantaneous Bandwidth)/banda occupata (OBW, Occupied Bandwidth) di 100 MHz su un amplificatore a radiofrequenza (RF) a media potenza

Un nuovo progetto di riferimento per percorsi dati 5G per applicazioni integrate all’aperto, conformi all’opzione O-RAN 0 split

È possibile guardare varie dimostrazioni live al Mobile World Congress Barcelona 2024

Il più recente stack di soluzioni Lattice ORAN che rende possibili funzionalità di sicurezza hardware, algoritmi crittografici sicuri contro attacchi sferrati mediante computer quantistici e soluzioni per temporizzazione e sicurezza, progetti ORAN e funzionalità per piccole cellule 5G sarà esposto insieme ai partner dell’ecosistema Lattice al Mobile World Congress che si svolgerà dal 26 al 29 febbraio 2024 a Barcellona. L’esposizione Lattice può essere visitata alla Fira Gran Via, Hall 3, Sala 3O40MR per scoprire e sperimentare innovative soluzioni FPGA a bassa potenza.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie di cui sopra visitare:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com . È possibile seguirci su LinkedIn , Twitter , Facebook , YouTube , WeChat , o Weibo .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita