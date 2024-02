Le soluzioni BSS complete di nuova generazione di Tecnotree guideranno la trasformazione di Nuh Digital

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, una piattaforma digitale globale e leader nei servizi per le tecnologie di intelligenza artificiale (AI), 5G e cloud-native, ha annunciato la firma di uno nuovo accordo di trasformazione digitale con Nuh Digital, per fornire soluzioni di stack BSS per potenziare l'efficienza operativa dell'azienda e soddisfare i requisiti attuali e futuri del mercato.

Nuh Digital è un operatore virtuale di rete mobile (MVNO) in espansione, che cambia lo scenario dell'inclusione digitale in Brasile, allo scopo di sviluppare le aziende attraverso l'innovazione e la connettività intelligente. Le soluzioni di Tecnotree per il mercato digitale permetteranno all'azienda di introdurre nuovi servizi digitali in modo rapido ed economico.

L'implementazione dello stack digitale completo comprenderà Mediazione, Provisioning, BSS Switch (passaggio ai sistemi di supporto aziendale) (Soluzione di fatturazione convergente, Gestore del ciclo di vita del cliente, Catalogo prodotti unificato, Acceleratore di integrazione aziendale), Sistema digitale di addebito online, Sistemi di fatturazione all'ingrosso, VoMS (Voice Message Server), Sistema di servizio di provisioning, Acceleratore di integrazione digitale, Piattaforma operativa digitale, Flusso di lavoro/Orchestratore e distribuzione elettronica di voucher, fornendo un'esperienza digitale end-to-end al cliente.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita