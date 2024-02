LTIMindtree unisce le forze con IBM per portare avanti l'ecosistema di innovazione Quantum

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato il suo ingresso in IBM Quantum Network per esplorare l'innovazione del quantum computing per la sua clientela internazionale in varie industrie. LTIMindtree è il primo integratore di sistemi globale (GSI) indiano a unirsi all'IBM Quantum Network.

LTIMindtree collaborerà inoltre con l'Indian Institute of Technology (IIT) Madras, che è anche un IBM Quantum Innovation Center, alla ricerca congiunta sui quanti e allo sviluppo della forza lavoro.

Scott Crowder, Vice Presidente di IBM Quantum Adoption and Business Development, ha dichiarato, “Siamo entusiasti di accogliere LTIMindtree nell'IBM Quantum Network e di aiutarli ad esplorare i vantaggi del quantum computing, sia per i loro team interni che nelle soluzioni per i loro clienti…”

Fonte: Business Wire

