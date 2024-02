CloudNC sceglie HTEC per espandere la capacità ingegneristica globale in un mercato di talenti ipercompetitivo

SAN MATEO, Calif.: CloudNC, un'azienda britannica che si occupa di tecnologie per la produzione, ha ampliato la propria capacità di ingegneria del software grazie a una nuova partnership con HTEC, un'azienda globale di servizi di ingegneria e sviluppo di prodotti digitali end-to-end.

In base ai termini dell'accordo, CloudNC ottiene l'accesso a un team di ingegneri esperti, che dà all'azienda ulteriori competenze per integrare più rapidamente le sue soluzioni software, come CAM Assist, con altri pacchetti CAM e piattaforme tecnologiche più ampie. Ciò supporta la missione di CloudNC di soddisfare una più ampia gamma di esigenze dei clienti, accelerare il lancio di nuovi prodotti sul mercato e consolidare la propria posizione competitiva, ponendo le basi per un'ulteriore crescita.

Andy Cheadle, Chief Technology Officer di CloudNC, ha dichiarato: "L'assunzione di ingegneri e sviluppatori qualificati è una sfida continua per tutte le aziende tecnologiche del Regno Unito, data l'elevata domanda e il panorama competitivo. La collaborazione con HTEC ci offre una maggiore flessibilità, permettendoci di crescere rapidamente e di evitare molte delle comuni sfide legate all'acquisizione di talenti, permettendoci così di portare più velocemente le nostre soluzioni sul mercato".

Darko Todorovic, vicepresidente della divisione Engineering & Delivery di HTEC, ha dichiarato: "La somiglianza tra HTEC e CloudNC è enorme: risolvere problemi super complessi e portare sul mercato soluzioni all'avanguardia è nel DNA di entrambe le aziende. La comprovata esperienza di HTEC in termini di servizi di alta qualità, unita ai nostri centri globali di competenza ingegneristica, significa che ci troviamo nella posizione ideale per aiutare CloudNC ad ampliare rapidamente i suoi team. Siamo ansiosi di vedere il lancio di molti altri prodotti da parte di CloudNC, nel suo impegno a potenziare le fabbriche lights-out".

Informazioni su CloudNC:

CloudNC è un'azienda tecnologica che sta reinventando la produzione di precisione con l'automazione della programmazione CAM CNC, grazie ai dati e all'esperienza della nostra fabbrica ad alte caratteristiche tecniche. L'azienda, fondata nel 2015, è composta da un team di livello mondiale che combina competenze nel campo dell'informatica e della produzione fisica ed è sostenuta da partner strategici come le importanti società di venture capital Atomico ed Episode 1 Ventures e Autodesk e Lockheed Martin come partner strategici.

Informazioni su HTEC:

HTEC è un'azienda globale di ingegneria digitale, di sviluppo prodotti e tecnologia che promuove l'evoluzione tecnologica delle organizzazioni di maggior impatto al mondo, dalle startup dirompenti alle aziende Fortune 500. Con oltre 2.000 esperti distribuiti in Nord America e in Europa, HTEC è il partner tecnologico ideale per i suoi clienti e la piattaforma di crescita per eccellenza per i suoi dipendenti.

