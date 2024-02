Denodo riconosciuta come un leader nella valutazione di data fabric aziendali da una società di analisi indipendente

L’azienda visionaria nel settore della gestione dati ottiene un riconoscimento per il supporto dato al data fabric aziendale con funzionalità di gestione dati di nuovo generazione

PALO ALTO, California: Denodo, una delle principali aziende nel settore della gestione dati, oggi ha annunciato di essere stata posizionata da Forrester Research, Inc. come un Leader in The Forrester Wave™: Enterprise Data Fabric, primo trimestre 2024. Secondo il report, “Denodo è un partner ideale per clienti il cui focus è su una strategia di data fabric aziendale a supporto dell’analisi in tempo reale, dell’assistenza ai clienti a 360 gradi, dell’ingegneria dei dati, della scienza dei dati, dei sistemi di analisi IoT, dell’acquisizione di dati approfonditi e utili a fini operativi e di casi d’uso dell’analisi predittiva”. Denodo e 14 altre imprese sono state valutate in base a 26 criteri, tra cui offerta attuale, strategia e presenza sul mercato.

Fonte: Business Wire

