L’IP-core per NPU di VeriSilicon è presente in oltre 100 milioni di chip abilitati per l’IA in tutto il mondo

Consente l’efficiente esecuzione di varie applicazioni basate sull’intelligenza artificiale – applicazioni vocali, di visione artificiale, di elaborazione di immagini a livello di pixel e di generazione di contenuti (AIGC) su dispositivi integrati

SHANGHAI, Cina: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato di avere raggiunto una pietra miliare – il suo IP-core per NPU (Neural Network Processor) è integrato in oltre 100 milioni di chip abilitati per l’IA in 10 importanti settori di applicazioni in tutto il mondo – Internet degli oggetti (IoT), dispositivi indossabili, televisori intelligenti, domotica, sistemi di sicurezza, server, elettronica per autoveicoli, smartphone, tablet e assistenza sanitaria intelligente. Da sette anni VeriSilicon è una delle principali società al mondo nel settore degli NPU/IA integrati e il suo IP-core per NPU è stato integrato in 128 SoC (system on chip) IA da 72 licenziatari in questa varietà di segmenti di mercato.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita