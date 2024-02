Aiosyn lancia i Servizi di analisi delle immagini renali attraverso la sua piattaforma NephroPath per accelerare gli studi di sviluppo dei farmaci

NIJMEGEN, Paesi Bassi: Aiosyn, una società di software medico all'avanguardia specializzata in soluzioni per patologie potenziate dall'intelligenza artificiale per malattie oncologiche e renali, ha annunciato l'introduzione della sua piattaforma NephroPath. Collaborando con Aiosyn, CRO, aziende biofarmaceutiche e ricercatori possono accelerare lo sviluppo di terapie per la malattia renale cronica (MRC) utilizzando le conoscenze nuove e quantitative offerte dai Servizi di analisi delle immagini renali di Nephropath.

La piattaforma NephroPath offre algoritmi di patologia computazionale per una valutazione dettagliata dei biomarcatori istologici nelle biopsie renali, compresa la segmentazione delle classi principali di tessuti, quantificazione di fibrosi interstiziali, localizzazione e quantificazione precise dei glomeruli, e altro.

Fonte: Business Wire

