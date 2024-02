Fluence lancia l'illuminazione RAPTR e VYPR di prossima generazione

RAPTR 2 e VYPR 4 offrono massima versatilità per l'illuminazione di serre, grazie a spettri regolabili con intensità luminosa ottimale e distribuzioni ottiche per gli agricoltori e i floricoltori di tutto il mondo

AUSTIN, Texas e ROTTERDAM, Paesi Bassi: Fluence, fornitore leader a livello globale di soluzioni di illuminazione LED a efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e di alimentari, ha annunciato le sue ultime prestigiose soluzioni di illuminazione a LED per i coltivatori di frutta e ortaggi e i floricoltori: RAPTR 2 e VYPR 4.

Le ultime novità a LED di Fluence sono state sviluppate in parallelo con il programma di ricerca globale dell'azienda, che comprende collaborazioni con leader del settore di tutto il mondo e con l'analisi interna di ottimizzazione dello spettro nelle varie colture. Le nuove soluzioni RAPTR e VYPR si basano sul portafoglio esistente di Fluence di prodotti di illuminazione per offrire apparecchi robusti a intensità superiore, maggiore efficienza e migliore ROI per i coltivatori di tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

