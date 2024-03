Kyocera Document Solutions - Il tessuto stampato dalla stampante inkjet sostenibile per tessuti "FOREARTH" è stato presentato come il risultato di una collaborazione dal marchio di moda "ANREALAGE" alla Paris Fashion Week® Autunno/Inverno 2024-25

OSAKA, Giappone: Kyocera Document Solutions Inc. (Presidente: Hironori Ando, di seguito: Kyocera) è lieta di annunciare la presentazione alla Paris Fashion Week, collezione donna autunno/inverno 2024/25, di un lavoro di collaborazione progettato e creato da Kunihiko Morinaga, designer e fondatore del marchio di moda giapponese "ANREALAGE," utilizzando il tessuto stampato con la stampante inkjet per tessuti "FOREARTH" di Kyocera. La collezione è stata presentata a Parigi, in Francia, da lunedì 26 febbaio a martedì 5 marzo 2024. Il lavoro di collaborazione con Kyocera è stato annunciato martedì 27 febbraio.

1. Il contesto di questa collaborazione

Kunihiko Morinaga ha simpatizzato con il concetto di "FOREARTH", una stampante inkjet per tessuti che ha ridotto drasticamente il consumo d'acqua, contribuendo a risolvere i problemi di vecchia data nei settori tessile e di abbigliamento, come l'inquinamento dell'acqua derivante dalla stampa e gli scarti ottenuti dallo smaltimento in massa di tessuti e capi di abbigliamento in eccedenza. È così che si è realizzata questa collaborazione.

2. Caratteristiche della stampante inkjet per tessuti "FOREARTH"

1) Ideazione in assenza di acqua

Riduce notevolmente il consumo d'acqua per la stampa di tessuti.

2) Libertà creativa

L'inchiostro a pigmenti proprietario consente di realizzare stampe che risultano sia morbide al tatto che altamente resistenti su un'ampia gamma di tessuti.

3) Indipendente dalla posizione

La stampa tessile non deve fare affidamento sulle risorse idriche, quindi supporta volumi di produzione ottimizzati e una posizione di produzione ottimizzata e contribuisce alla riduzione dei costi logistici, dei tempi e dell'eccesso di inventario.

3. Commento di Kunihiko Morinaga

Il tema di questa collezione è l'"OGGETTO". Ho percorso la strada degli abiti per gli oggetti inanimati, non per gli esseri umani. Lo spettacolo ha riprodotto il mondo come sarà tra 100 anni, nel XXII secolo.

In questo spettacolo, ho cercato di esprimere il concetto di FOREARTH di riduzione del consumo d'acqua sotto forma di abiti e ho mostrato un abito come fosse una goccia d'acqua. Sono rimasto molto colpito dal fatto che il tessuto stampato con FOREARTH sia in grado di ottenere un aspetto vivace e ad alta definizione anche con l'impiego di poca acqua, e che venga mantenuta la morbidezza del tessuto.

FOREARTH ci consente di esprimere quello che non siamo riusciti a ottenere in precedenza, ed è estremamente importante che la nostra creazione sia rivolta al futuro, il XXII secolo.

Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/en/news/rls_2024/rls_20240229.html

Fonte: Business Wire

