Alorica presenta ReVoLT, una tecnologia rivoluzionaria in grado di consentire la traduzione vocale in tempo reale in 75 lingue e 200 dialetti, che segnerà un punto di svolta nella CX multilingue

LONDRA: Alorica Inc, leader globale nel settore della customer experience (CX), ha annunciato oggi il lancio della sua soluzione Real-time Voice Language Translation (ReVoLT), in grado di eliminare in modo efficace le barriere linguistiche durante le interazioni dal vivo con i clienti. Questa offerta rappresenta il fulcro di Alorica Clear, una suite di soluzioni alimentate dall'IA in grado di rivoluzionare il modo in cui le aziende comunicano con la loro base clienti globale grazie a una traduzione senza interruzioni della comunicazione vocale, con localizzazione degli accenti e cancellazione del rumore di fondo. I servizi sono abilitati da un'esclusiva piattaforma di elaborazione linguistica che applica l'IA per offrire capacità di traduzione sviluppate per una CX multilingue su canali digitali e vocali.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita