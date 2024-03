Cyolo annuncia Cyolo PRO: una soluzione ibrida e sicura per l’accesso da remoto per ambienti OT

Cyolo PRO assicura operazioni da remoto sicure e privilegiate, ridefinendo i settori SRA e RPAM

MOUNTAIN VIEW, California: Cyolo, società che sviluppa soluzioni di accesso per aziende digitali, oggi ha annunciato il lancio di Cyolo PRO (Privileged Remote Operations), una soluzione ibrida e sicura di accesso da remoto per il settore della tecnologia operativa (OT, Operational Technology). Sviluppata specificamente per consentire operazioni sicure da parte di utenti con privilegi, Cyolo PRO è una soluzione avanzata pensata per ridefinire la tecnologia di accesso sicuro da remoto (SRA, Secure Remote Access) sostituendo la gestione dell’accesso con la gestione delle operazioni. Allineandosi con i principi fondamentali della gestione da remoto dell’accesso di utenti con privilegi (RPAM, Remote Privileged Access Management), Cyolo ottimizza i processi di accesso presentandosi come una soluzione indipendente dall’infrastruttura, ibrida, con un basso costo del cambiamento.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita