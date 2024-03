Rochester Electronics offre ai suoi clienti un'esperienza digitale migliorata

La nuova esperienza online ottimizza la ricerca dei componenti autorizzati, agevola gli acquisti e semplifica la gestione degli ordini

NEWBURYPORT, Mass.: Rochester Electronics è orgogliosa di poter agevolare il reperimento dei componenti e la gestione degli ordini con il lancio del suo nuovo portale e-commerce.

Il portale è stato progettato per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, garantendo un processo di acquisto rapido e senza interruzioni che riduce al minimo i tempi di elaborazione degli ordini e ne semplifica la gestione. Con un'interfaccia facile da usare e funzioni avanzate, offre un'esperienza personalizzata, rendendo il portale una comoda risorsa, unica per l'approvvigionamento di componenti autorizzati.

Fin dalla sua fondazione nel 1981, Rochester ha sempre dato la massima priorità al successo del cliente. Rochester si propone di superare le aspettative dei clienti soddisfacendo le loro richieste, sempre e ovunque.

Il portale clienti di Rochester Electronics consente ai clienti di:

Trovare e acquistare rapidamente scorte future e in stock usando elenchi di prodotti (distinta base) caricati.

Allargare la ricerca dei prodotti con opzioni di filtro migliorate e suggerimenti alternativi sui pezzi, per una navigazione più rapida.

Gestire meglio gli acquisti grazie a servizi di cronologia degli ordini ottimizzati che includono lo stato degli ordini, la tracciabilità delle spedizioni e la possibilità di scaricare fatture e bolle di accompagnamento.

Fare acquisti online utilizzando tutte le principali carte di credito e offrendo ora condizioni di pagamento per i clienti approvati.

Gestire in modo efficiente le opzioni dell'account come la fatturazione, la spedizione, le tasse, i termini e le notifiche di disponibilità per i prodotti esauriti.

Ricevere un'assistenza clienti globale online più rapida.

"La nostra missione, fermamente incentrata sul garantire un successo eccezionale ai clienti, è alla base del nostro percorso di trasformazione digitale. Comprendiamo l'importanza di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e di evolverci costantemente per offrire ai nostri stimati clienti il miglior servizio possibile".

- Colin Strother Vicepresidente esecutivo di Rochester Electronics

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics offre la più grande fornitura continua di semiconduttori a livello globale, autorizzata al 100% da più di 70 produttori leader di semiconduttori.

In qualità di distributore originale di stock del produttore, Rochester conta oltre 15 miliardi di dispositivi in stock che comprendono più di 200 mila codici articolo, fornendo la più ampia gamma di semiconduttori a fine vita (EOL) e di semiconduttori attivi a livello mondiale.

In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha fabbricato oltre 20 mila tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in stock, Rochester è in grado di produrre più di 70 mila tipi di dispositivi.

Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione, inclusi servizi di progettazione, stoccaggio e lavorazione dei wafer, assemblaggio, collaudo e affidabilità, fornendo soluzioni di produzione di singoli componenti o integrali di tipo "chiavi in mano".

Rochester è la soluzione per il ciclo di vita dei semiconduttori. Nessun’altra azienda può competere con la vasta gamma di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione di Rochester.

Grazie al nostro personale di vendita diretta e di assistenza in tutti i principali mercati, affiancato da una rete di partner di canale autorizzati a livello regionale e globale, ci proponiamo di soddisfare le esigenze del cliente telefonicamente o tramite le nostre piattaforme di e-commerce sempre e ovunque.

Per saperne di più visita: www.rocelec.com | www.rocelec.it

Fonte: Business Wire

