Fosfor annuncia Fosfor Decision Cloud per amplificare i risultati commerciali con l'AI

La piattaforma utilizza il potere dell'intelligenza artificiale per uniformare il moderno ecosistema di dati dalla scelta dei dati alla gestione dello sviluppo di modelli, al potenziare la scoperta di informazioni, consentendo alla fine agli utenti di prendere decisioni commerciali migliori più rapidamente.

WARREN, N.J., e MUMBAI, India: Fosfor, una divisione di prodotti di LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, al suo evento Foton 2024, ha annunciato il lancio della Fosfor Decision Cloud (FDC). La FDC è un tessuto connesso che aiuta le aziende a organizzare i dati per realizzare pipeline di trasformazione dati affidabili, automatizzate e modulari, a costruire e distribuire applicazioni AI di grande impatto e a sfruttare la potenza dell'AI per prendere decisioni aziendali migliori in modo più rapido.

Fonte: Business Wire

