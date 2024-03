Aktana annuncia il rilascio di strumenti di orchestrazione omnicanale di nuova generazione progettati per le aziende di tecnologia medica

I primi sul mercato ad abilitare informazioni basate sull'AI dalla pianificazione pre-lancio fino alla realizzazione sul campo mediante dispositivi mobili

SAN FRANCISCO: Aktana, Inc., il leader nel coinvolgimento intelligente dei clienti per le scienze della vita e il settore medico globale, oggi ha annunciato la disponibilità di “Aktana for MedTech”, un kit di strumenti progettati per ottimizzare le prestazioni dei rappresentanti sul campo, il coordinamento di account e i programmi di formazione medica con informazioni e guida basate sull'intelligenza artificiale.

La soluzione include Aktana Copilot Mobile for MedTech, un assistente digitale interattivo che ottimizza l'esecuzione delle strategie di vendita e di marketing nei team commerciali sul campo tramite dispositivi mobili, offrendo prestazioni e impatto davvero omnicanale.

Fonte: Business Wire

