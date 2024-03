L&T Technology Services collabora con Intel per ridimensionare le soluzioni IA edge

BENGALURU, India: L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), un'importante società globale di servizi di R&S e di ingegneria digitale, ha annunciato una collaborazione con Intel Corporation con l'obiettivo di sviluppare e offrire soluzioni di IA edge modulabili adatte a un ampio ventaglio di casi d'uso, tra cui le applicazioni CV2X (Cellular Vehicle-to-Everything).

Le competenze di LTTS negli ambiti dei veicoli connessi e dei sistemi di trasporto intelligenti sono stati fondamentali nello sviluppo e nell'introduzione di tecnologie di comunicazione avanzate come la telematica, ADAS e C2VX. Sfruttando la Edge Platform di Intel, che include il runtime AI integrato con l'inferenza OpenVINO™ per l'ottimizzazione dell'inferenza IA in tempo reale, LTTS abiliterà scenari di IA ibridi e in loco per la gestione del traffico e la sicurezza di emergenza in città e trasporti intelligenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita