Kinaxis si allea con i leader no-profit per accelerare l'impatto sociale e ambientale

Il leader delle catene di fornitura annuncia una nuova collaborazione con Women Who Code e la Ellen MacArthur Foundation

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), la principale piattaforma di gestione delle catene di fornitura, oggi ha annunciato una serie di collaborazioni con due organizzazioni no-profit di spicco – Women Who Code e la Ellen MacArthur Foundation – per accelerare la visione dell'azienda di conservare le risorse del pianeta e arricchire l'esperienza umana. Le collaborazioni sono state annunciate nel nuovo Rapporto sulla sostenibilità 2023 che evidenzia le ultime metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) per coincidere con la reportistica finanziaria e le divulgazioni annuali.

Kinaxis collaborerà con Women Who Code, la cui missione è consentire a tutte le donne di eccellere nelle carriere tecnologiche e la Ellen MacArthur Foundation, che sostiene la creazione di un'economia circolare per eliminare rifiuti e inquinamento, far circolare prodotti e materiali e rigenerare la natura.

Fonte: Business Wire

