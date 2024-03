La tecnologia Brightcove per la prima diretta streaming con MotoAmerica della Daytona 200

La piattaforma di streaming Brightcove premiata con l’Emmy Award è alla base di MotoAmerica Live+, il servizio OTT (Over-the-Top) che trasmetterà in esclusiva la Daytona 200 live per la prima volta

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la tecnologia di streaming di video più affidabile al mondo, oggi ha annunciato che sta dando il benvenuto a MotoAmerica, la più importante serie di gare motociclistiche su strada del Nord America, per essere seguita dai suo abbonati. In qualità di provider ufficiale delle trasmissioni in streaming per MotoAmerica, Brightcove fornirà la tecnologia alla base del servizio di streaming di MotoAmerica Live+ live e in modalità VOD (video-on-demand), in esclusiva per l’imminente 82esima edizione della Daytona 200 che si svolgerà dal 7 al 9 marzo 2024.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita