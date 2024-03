Flashtalking by Mediaocean annuncia nuove collaborazioni internazionali esclusive che coinvolgono 89 mercati

I collaboratori tecnici per l'implementazione dell'ad serving potenziano ulteriormente la distribuzione globale di Creative Ad Tech

NEW YORK: Mediaocean, la piattaforma mission-critical per la pubblicità omnicanale, oggi ha annunciato sei nuove collaborazioni per la sua piattaforma Creative Ad Tech, Flashtalking, che porta le sue soluzioni leader sul mercato a più clienti in una gamma di mercati chiave in tutto il mondo. Gli accordi prevedono ad serving primario, personalizzazione creativa, misurazioni e verifiche cross-channel in open web display, mobile, audio, video, digitale fuori casa e TV connessa.

Collettivamente, i partner della nuova attivazione supportano pubblicitari in 89 Paesi diversi, ampliando notevolmente la presenza di Flashtalking dopo un aumento dell'adozione seguito all'annuncio che Amazon deprecava il suo ad server Sizmek.

Fonte: Business Wire

