Aramco Digital e LTIMindtree lanceranno la società di servizi digitali e IT KSA

RIYADH, Arabia Saudita e MUMBAI, India: Aramco Digital, la filiale in ambito digitale e tecnologico di Aramco, e LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di soluzioni digitali e di consulenza tecnologica, hanno firmato un accordo tra azionisti volto a creare una società di servizi IT nel Regno dell'Arabia Saudita. La futura società mostrerà l'innovazione in azione, compresi i servizi digitali innovativi e le capacità di integrazione di sistemi trasformativi dell'Industria 4.0. Si prevede che tale collaborazione sosterrà la Visione 2030 del Regno creando posti di lavoro altamente qualificati per i sauditi in questo settore.

La joint venture verrà formata nell'ambito del programma di investimenti industriali Aramco Namaat.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita