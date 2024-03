Kioxia è stata selezionata nell'edizione 2024 dei Top 100 Global Innovators™ di Clarivate

TOKYO: Kioxia Corporation è stata inclusa tra i Top 100 Global Innovators™ 2024 di Clarivate, un premio assegnato alle aziende globali più innovative di Clarivate Plc. Questa è la terza volta che Kioxia è stata insignita di questo prestigioso premio come riconoscimento dei suoi risultati nell'ambito della proprietà intellettuale.

I premi Top 100 Global Innovators™ 2024 di Clarivate sono stati assegnati alle aziende e alle organizzazioni più innovative al mondo, sulla base dell'analisi proprietaria di Clarivate delle tendenze della proprietà intellettuale e dei brevetti. La metodologia è stata aggiornata per il 2022, con un nuovo modello di misurazione dell'innovazione incentrato su prestazioni elevate e costanti e su una scala di innovatività in cui tutte le idee competono in egual misura.

Fonte: Business Wire

