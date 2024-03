CSG presenta il rapporto 2024 sullo stato dell'esperienza cliente; piccoli semplici momenti conquistano il pubblico rispetto a percorsi spettacolari

La ricerca prepara il terreno per la nuova stagione della CX, in cui l'offerta e la misurazione del valore sono al centro dell'attenzione e l'intelligenza digitale riveste un ruolo da protagonista.

DENVER: CSG® (NASDAQ: CSGS), società leader di piattaforme SaaS che aiuta i brand a rendere straordinarie le normali esperienze di clienti e dipendenti, ha pubblicato oggi il report State of the Customer Experience 2024. Sostenuto da ricerche di settore, dati interni, testimonianze di esperti e iniziative dei clienti, il rapporto identifica sorprendenti risvolti nel tradizionale schema di CX e offre strategie attuabili per i marchi che vogliono stendere il tappeto rosso per i loro clienti e ottenere una fidelizzazione sul lungo termine.

Fonte: Business Wire

