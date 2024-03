Techtronic Industries realizza una solida performance annuale nel 2023

Il margine lordo ha raggiunto il 39,5% mentre il flusso di cassa libero è aumentato a 1,3 miliardi di USD

HONG KONG: Leader mondiale nel settore degli utensili professionali a batteria, degli utensili per il fai da te e delle attrezzature di potenza per l’outdoor, Techtronic Industries Co. Ltd. (“TTI” o il “Gruppo”) (codice azionario: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF) è lieta di annunciare i risultati consolidati e verificati dell’azienda e delle sue affiliate conseguiti nell’anno conclusosi il 31 dicembre 2023, un anno in cui TTI ha realizzato un fatturato pari a 13,7 miliardi di USD, con un aumento del 3,6% in crescita riportata e del 3,9% in valuta locale. Sia il business MILWAUKEE che il gruppo di imprese operanti nel settore consumer hanno ottenuto risultati superiori nel secondo semestre del 2023.

TTI ha realizzato un flusso di cassa libero record, pari a 1,3 miliardi di USD, al contempo surclassando il mercato in termini di fatturato e generazione di utile

Il business di punta MILWAUKEE ha realizzato un aumento del fatturato pari al 10,7% in valuta locale

Il margine lordo è aumentato per il 15o anno consecutivo al 39,5% ossia un aumento di 14 punti base (bps), mentre l’inventario è stato ridotto di 987 milioni di USD rispetto all’anno scorso

Punti salienti della performance finanziaria nel 2023 2023*

USD

/b>milioni 2022

USD

ilioni Variazioni Ricavi 13.731 13.254 +3,6% Margine di profitto lordo 39,5% 39,3% +14 bps EBIT 1.135 1.201 (5,5%) Utile attribuibile ai titolari dell’azienda 976 1.077 (9,4%) Utili base per azione (centesimi di USD) 53,36 58,86 (9,3%) Flusso di cassa libero 1.281 329 +952 m Dividendo per azione (circa, centesimi di USD) 24,84 23,81 +4,3%

*Per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2023

Nel 2023 il margine lordo è migliorato di 14 punti base, al 39,5%. Questo risultato è molto incoraggiante data la notevole riduzione dell’inventario, pari a 987 milioni di USD, rispetto all’anno scorso. Il guadagno al netto di interesse e tasse (EBIT) è stati pari a 1,1 miliardi di USD, inferiore del 5,5% rispetto al 2022. Nel secondo semestre del 2023 l’EBIT è migliorato a 575 milioni di USD, un aumento dell’1,1% rispetto al secondo semestre del 2022. TTI ha realizzato un utile netto di 976 milioni di USD. Il calo del 9,4% rispetto all’anno scorso è stato causato in parte dai notevoli aumenti dei tassi d’interesse durante tale periodo, che hanno comportato una spesa relativa superiore. Gli utili per azione sono pure diminuiti del 9,3% a 53,36 centesimi di USD. Il capitale netto di esercizio come percentuale del fatturato è migliorato dal 21,2% dell’anno precedente al 17,7% nel 2023. Questa riduzione ha contribuito a un flusso di cassa libero record di 1,3 miliardi di USD durante l’anno e il Gruppo è ben posizionato per realizzare un solido flusso di cassa libero nel 2024 e oltre.

Nel segmento delle attrezzature di potenza TTI ha realizzato un fatturato di 12,8 miliardi di USD nel 2023, con un aumento del 3,8% in valuta riportata e del 4,1% in valuta locale. MILWAUKEE ha conseguito un crescita del fatturato pari al 10,7% nell’intero anno in valuta locale, migliorando la crescita in valuta locale al 12,7% nel secondo semestre rispetto all’8,7% nel primo semestre. Il gruppo di imprese Consumer ha pure conseguito una crescita positiva del fatturato nel secondo semestre ed è ben posizionato per continuare a migliorare i risultati nel 2024. Il business Floorcare & Cleaning nel 2023 ha realizzato una crescita del fatturato a 937 milioni di USD pari all’1,5% in valuta locale mentre l’utile è aumentato a 65,3 milioni di USD rispetto a 27,2 milioni di USD nell’anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione sta raccomandando un dividendo finale di 98,00 centesimi di HK (circa 12,61 centesimi di USD) per azione. Insieme al dividendo a interim di 95,00 centesimi di HK (circa 12,23 centesimi di USD) ne risulterà un dividendo nell’intero anno di 193,00 centesimi di HK (circa 24,84 centesimi di USD) per azione.

Horst Pudwill, Presidente del CdA TTI, si è così espresso: “TTI è ben posizionata per continuare a ottenere una performance ineguagliata nel 2024. Il nostro focus è incessantemente sullo sviluppo di prodotti a batteria innovativi che utilizzano elettronica avanzata, tecnologia dei motori elettrici all’avanguardia e l’intelligenza artificiale. Grazie a un forte stato patrimoniale, una solida posizione in contanti e ottime previsioni di crescita, guardiamo con fiducia al 2024”.

Joseph Galli, Ceo TTI, ha così commentato: “I risultati eccezionali che abbiamo conseguito negli ultimi quindici anni hanno sempre superato la performance complessiva del mercato. Il 2024 non farà eccezione: siamo ben posizionati per surclassare una volta di più il mercato. I nostri punti di forza nell’innovazione dei prodotti a batteria e nello sviluppo di nuovi prodotti, l’eccellenza operativa che dimostriamo e le iniziative di marketing sul campo intraprese sono ineguagliate nel settore e danno a TTI un vantaggio competitivo incontestabile”.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente annuncio contiene determinate dichiarazioni a carattere previsionale o utilizza termini a carattere previsionale basati sulle attuali aspettative, stime, previsioni, convinzioni e ipotesi di TTI riguardo alle proprie imprese e ai mercati in cui il Gruppo opera e che rispecchiano i punti di vista di TTI alla data del presente annuncio. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non costituiscono garanzie di performance future e sotto soggette a rischi del mercato, incertezze e fattori fuori del controllo di TTI. Pertanto, i risultati e i rendimenti effettivi possono differire in misura sostanziale dalle ipotesi fatte e dalle dichiarazioni contenute nel presente annuncio.

Informazioni su TTI

TTI è una delle principali aziende mondiali nello sviluppo di tecnologie dei prodotti a batterie – utensili automatici, attrezzature di potenza per l’outdoor, prodotti per la pulizia e la cura dei pavimenti per gli appassionati del fai date, consumatori, professionisti e utenti industriali in ambito domestico e nei settori edile, delle infrastrutture, industriale e della manutenzione. Le basi dell’azienda si appoggiano a quattro fattori trainanti strategici – brand famosi, prodotti innovativi, persone eccezionali ed eccellenza operativa – rispecchiando una visione a lungo termine su vasta scala per portare avanti la tecnologia dei prodotti a batteria. La strategia di crescita globale basata sul perseguimento incessante di innovazioni per i prodotti ha portato TTU all’avanguardia nei settori in cui opera mentre l’azienda mantiene elevati standard ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa. Il portafoglio di famosi brand TTI consiste degli utensili automatici, accessori e utensili manuali MILWAUKEE, RYOBI e AEG, dei prodotti per l’outdoor RYOBI, dei prodotti di misurazione e layout EMPIRE, e dei prodotti e soluzioni di pulizia e cura dei pavimenti HOOVER, VAX, DIRT DEVIL e ORECK.

Fondata nel 1985 e quotata alla Borsa di Hong Kong Limited fin dal 1990, TTI è uno dei principali titoli azionari di vari indici – Hang Seng, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, FTSE RAFI™ All-World 3000, FTSE4Good Developed e MSCI ACWI. Le azioni dell’azienda vengono inoltre contrattate sull’OTCQX Best Market con i simboli “TTNDY” e “TTNDF”. Per maggiori informazioni visitare www.ttigroup.com.

Tutti i marchi di fabbrica elencati diversi da AEG, OTCQX e RYOBI sono di proprietà del Gruppo. AEG è un marchio di fabbrica registrato di AB Electrolux (publ.) e viene utilizzato su licenza. OTCQX è un marchio di fabbrica registrato di OTC Markets Group Inc. RYOBI è un marchio di fabbrica registrato di Ryobi Limited e viene utilizzato su licenza.

Fonte: Business Wire

